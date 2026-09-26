Sındırgı Devlet Hastanesi 20 Eylül 2026'da hizmete girdi, Vali Ustaoğlu ziyaret etti - Son Dakika
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Sındırgı Devlet Hastanesi 20 Eylül 2026'da hizmete girdi, Vali Ustaoğlu ziyaret etti

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Sındırgı Devlet Hastanesi 20 Eylül 2026\'da hizmete girdi, Vali Ustaoğlu ziyaret etti
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Sındırgı Devlet Hastanesi 20 Eylül 2026'da hizmete girdi, 21 Eylül'den itibaren polikliniklerde hasta kabulü başladı. Vali İsmail Ustaoğlu'nun ziyaret ettiği hastanenin çevre yerleşimlere modern sağlık hizmeti sunması bekleniyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Sındırgı Devlet Hastanesi, modern yapısıyla sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını açtı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, hastaneyi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

20 Eylül 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlayan hastanede, 21 Eylül'den itibaren çeşitli polikliniklerde hasta kabulü gerçekleştirilmeye başlandı. Yeni hizmet binasını gezen Vali Ustaoğlu, sağlık birimlerini inceleyerek hastanenin işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Ustaoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların sağlık durumlarını soran Vali Ustaoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yeni hastane binasının, Sındırgı'nın yanı sıra çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlara da daha modern fiziki şartlarda sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinin kapasitesi değerlendirildi

Ziyaret sırasında hastanenin mevcut sağlık birimleri, hizmet kapasitesi ve ilçenin sağlık ihtiyaçları ele alındı. Yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, sağlık hizmetlerinin etkin ve vatandaş odaklı şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu'nun ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Sındırgı Kaymakam Vekili ve Bigadiç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar, Sındırgı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merih Dilbaz, AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan ve MHP Sındırgı İlçe Başkanı Bekir Demirtaş katıldı.

Kaynak: İHA
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