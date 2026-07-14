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Sinir Hasarı Belirtilerine Dikkat!

Sinir Hasarı Belirtilerine Dikkat!
14.07.2026 11:20
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Doç. Dr. Melih Üçer, sinir hasarının ihmal edilen 8 belirtisini sıraladı; erken tanı önemli.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Melih Üçer, sinir hasarının yalnızca el ve ayaklardaki uyuşmayla ortaya çıkmadığını belirterek, sık idrara çıkma, aşırı terleme, dengesizlik, düşme ve elektrik çarpmasını andıran baş ağrılarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Üçer, sinir hasarının göz ardı edilen 8 belirtisini sıraladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Melih Üçer, sinir hasarının yalnızca el ve ayaklardaki uyuşmayla kendini göstermediğini, vücudun beklenmedik sinyaller de verebildiğini söylüyor. Doç. Dr. Üçer, sık idrara çıkma, aşırı terleme, sık tökezleme ve elektrik çarpmasını andıran baş ağrılarının ilk bakışta birbiriyle ilgisiz görünen şikayetler gibi görünse de ortak bir nedeninin sinir hasarı olabileceğini söyledi.

"Sinir sistemi, beyin ile vücudumuz arasındaki iletişim ağıdır" diyen Doç. Dr. Üçer, şöyle devam ediyor:

"Bu ağda bir sorun ortaya çıktığında yalnızca duyularımız değil; hareketlerimiz, dengemiz, hatta mesane kontrolü ve terleme gibi iç organ işlevlerimiz de etkilenebilir. Bu yüzden belirtiler bazen hiç beklenmedik yerlerden gelir ve kolayca başka nedenlere bağlanarak göz ardı edilir."

Doç. Dr. Üçer, ihmal edilmemesi gereken 8 belirtiyi şöyle anlattı:

1. Geçmeyen uyuşma ve karıncalanma

Uzun süre aynı pozisyonda oturduktan sonra ayağın uyuşması gibi kısa süreli yakınmalar genellikle zararsızdır; sinirin geçici olarak baskı altında kalmasından kaynaklanır. Ancak Doç. Dr. Üçer'in uyarısı net: "Karıncalanma, yanma ya da hissizlik kalıcı hale geliyorsa, giderek artıyorsa ya da kollara ve bacaklara yayılıyorsa nedeni mutlaka araştırılmalıdır."

2. Yaralanmayı fark edememek

Duyu sinirleri zarar gördüğünde sıcaklık, ağrı ve yaralanmalar geç fark edilebilir. Doç. Dr. Üçer, nasıl olduğu hatırlanmayan yanık ve kesiklerin ya da bir türlü iyileşmeyen yaraların basit bir dikkatsizlik sanılmaması gerektiğini, bu durumun duyu kaybı açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

3. Elinizden eşya düşüyorsa dikkat

Düğme ilikleyememe, bardakları sık sık elden düşürme, ayakları sürüyerek yürüme ya da merdiven çıkarken zorlanma, sinir ile kas arasındaki iletişimin bozulduğuna işaret edebilir. Doç. Dr. Üçer önemli bir ayrıma da dikkat çekiyor: "Güç kaybı aniden gelişiyor, yüzde kayma ve konuşma bozukluğu eşlik ediyorsa bu inme belirtisi olabilir; vakit kaybetmeden acile başvurulmalıdır."

4. Belden bacağa vuran ağrı

Belden başlayıp kalçaya ve bacağa yayılan ağrı, çoğu zaman bel fıtığı gibi nedenlerle sinir kökünün baskı altında kalmasından kaynaklanır. Doç. Dr. Üçer, ağrıya uyuşma, his kaybı ya da bacakta güçsüzlük eşlik ediyorsa sinir basısının araştırılması gerektiğini söylüyor.

5. Sık tökezleme ve düşme

"Ben zaten sakarım" demeden önce bir kez daha düşünün. Ayaklardaki duyu kaybı dengeyi doğrudan etkileyebilir. Doç. Dr. Üçer, yeni başlayan dengesizliğin, yürürken savrulmanın ve sıklaşan düşmelerin yalnızca sakarlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

6. Mesane kontrolünde değişiklik

Sık idrara çıkma, ani sıkışma hissi, idrar kaçırma ya da mesaneyi tam boşaltamama, akla önce üriner sistem hastalıklarını getirse de bazen sorunun kaynağı sinir sistemidir. Doç. Dr. Üçer burada kritik bir uyarıda bulunuyor: "Bu yakınmalara bacaklarda güçsüzlük ve genital bölgede his kaybı eşlik ediyorsa ya da idrar ve dışkı kontrolü kaybedilmişse, kalıcı hasarı önlemek için acil değerlendirme gerekir."

7. Elektrik çarpması gibi baş ağrısı

Başın arka kısmında aniden başlayan, birkaç saniye süren ve elektrik çarpmasını andıran ağrılar, oksipital sinirin sıkışmasıyla ilişkili olabilir. Doç. Dr. Üçer, tekrarlayan ya da giderek şiddetlenen bu tür ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

8. Çok terlemek ya da hiç terleyememek

Terleme, kalp hızı ve tansiyon gibi işlevleri, biz farkında olmadan çalışan otonom sinir sistemi düzenler. Doç. Dr. Üçer, "Sıcakla ya da fiziksel aktiviteyle açıklanamayan aşırı terleme, tam tersine hiç terleyememe ve vücut sıcaklığındaki dalgalanmalar, otonom sinir sistemindeki bir bozukluğun işareti olabilir" diyor.

"Nasılsa geçer" demeyin

Doç. Dr. Üçer, sözlerini şu uyarıyla tamamlıyor:

"Bu belirtilerin her biri elbette başka nedenlerle de ortaya çıkabilir. Ancak yakınmalarınız tekrarlıyor, şiddetleniyor ya da günlük yaşamınızı etkilemeye başladıysa 'nasılsa geçer' demeyin. Sinir hasarında erken tanı, hem tedavinin başarısını artırır hem de kalıcı hasarın önüne geçer." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sinir Hasarı Belirtilerine Dikkat! - Son Dakika

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