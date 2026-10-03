Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenliği için İSG denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenliği için İSG denetimi yapıldı

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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'nde çalışan güvenliği için İSG denetimi yapıldı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenliği için İSG denetimi yapıldı. Denetimde hastane birimleri ziyaret edilerek uygulamalar ve tedbirler incelendi, İSG standartlarının geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) denetimi gerçekleştirildi.

İl İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Erdem Tuna, İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Dr. Bertuğ Güven ve İş Güvenliği Uzmanı Özge Çetin tarafından yürütülen denetime, hastanede görev yapan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da katılım sağladı. Denetim kapsamında hastane birimleri tek tek ziyaret edilerek çalışma alanları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile alınan tedbirler yerinde incelendi. Saha incelemelerinde mevcut uygulamalar detaylı bir şekilde değerlendirilirken, İSG standartlarının daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hasta ve çalışan güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirten hastane yetkilileri, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
HastaneGüncelSağlıkSinopSon Dakika

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