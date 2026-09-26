Sinop’ta bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar

Sinop'ta 5 yaş altı ölüm hızında son bir yılda yaşanan sert yükseliş dikkat çekerken, bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik sağlık çalışmaları da sürdürülüyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesinde temel yenidoğan bakım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi Rehberi" doğrultusunda düzenlenen eğitim, hastanenin toplantı salonunda yapıldı. "Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi", Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Alptuğ Güngör tarafından verildi. Bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen eğitimle, sağlık personelinin temel yenidoğan bakımındaki bilgi ve uygulamalarının geliştirilmesi amaçlandı.

TÜİK 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2024 yılında binde 5,2 olarak ölçülen 5 yaş altı ölüm hızı, 2025 yılında yüzde 182,7 artışla binde 14,7'ye yükselmişti.