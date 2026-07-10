Sinop'ta Modern Sağlık Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta Modern Sağlık Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Sinop\'ta Modern Sağlık Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
10.07.2026 13:46
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Ada Sağlık Merkezi, Sinop'ta sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplayarak erişimi kolaylaştıracak.

Sinop'ta farklı noktalarda hizmet veren sağlık birimlerini tek bir çatı altında toplayarak vatandaşlara daha hızlı ve modern sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Ada Sağlık Merkezi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

93 milyon 808 bin 640 TL yatırım bedeliyle inşa edilen modern kompleks, tamamlandığında Sinop'un sağlık altyapısına büyük bir ivme kazandıracak. Farklı konumlardaki sağlık birimlerinin tek bir lokasyonda toplanması sayesinde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak ve hizmet standartları en üst seviyeye çıkarılacak.

Sağlıkta yeni dönemin kapılarını aralayacak olan Ada Sağlık Merkezi bünyesinde barındıracağı birimlerle dikkat çekiyor. Proje tamamlandığında kampüs içerisinde; 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 2 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu eş zamanlı olarak hizmet verecek.

Merkezde görev yapacak olan 8 aile hekimi ve yaklaşık 60 sağlık personeli, dünya standartlarına uygun, modern ve teknolojik bir çalışma ortamına kavuşacak. Yetkililer, birimlerin tek bir çatı altında toplanmasının operasyonel hızı artıracağını, bu sayede hem sağlık çalışanlarının iş doyumunun hem de vatandaşların tedavi memnuniyetinin maksimum seviyeye ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Sağlık, Sinop, Yaşam, Son Dakika

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