Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Sinop'ta farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilerek hareket yaşları hesaplandı. Sağlık çalışanları tarafından katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı hayat üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca, hareketsiz yaşamın yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekilirken, vatandaşlara günlük hayatta fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.
Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli hareketin yer aldığına vurgu yapılan etkinlikte, vatandaşların aktif yaşam alışkanlığı kazanmalarının önemine dikkat çekildi. - SİNOP
Son Dakika › Sağlık › Sinop'ta Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?