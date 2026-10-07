Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yaptı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önüne geçmek amacıyla il genelindeki yüzey ve yer altı su kaynaklarında denetim ve analiz çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliliklerin tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde belirlenen noktalarda yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında, 5 yüzey suyu ve 1 yer altı suyu izleme istasyonu olmak üzere toplam 6 ayrı noktadan su numuneleri alındı. Laboratuvar ortamında incelenen numuneler üzerinde, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği parametrelerini içeren toplam 42 ayrı analiz gerçekleştirildi. Yetkililer, su kaynaklarının kalitesini korumak ve sürdürülebilir tarımı sağlamak adına izleme ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.