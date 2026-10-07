Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal nitrat kirliliğini önlemek için il genelindeki yüzey ve yer altı su kaynaklarında denetim yaptı. 5 yüzey ve 1 yer altı istasyonu dahil 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz gerçekleştirildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önüne geçmek amacıyla il genelindeki yüzey ve yer altı su kaynaklarında denetim ve analiz çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliliklerin tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde belirlenen noktalarda yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında, 5 yüzey suyu ve 1 yer altı suyu izleme istasyonu olmak üzere toplam 6 ayrı noktadan su numuneleri alındı. Laboratuvar ortamında incelenen numuneler üzerinde, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği parametrelerini içeren toplam 42 ayrı analiz gerçekleştirildi. Yetkililer, su kaynaklarının kalitesini korumak ve sürdürülebilir tarımı sağlamak adına izleme ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
GüncelSağlıkŞırnakTarımÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı.
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:14
Galatasaray’da 860 milyon euroluk borç çıkışı Dursun Özbek cevap verdi
Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:15:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei