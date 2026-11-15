Şırnak Silopi\'de ADEM1\'de kursiyer annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında annelere yönelik farkındalık semineri düzenlendi. "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, çocukların uyuşturucu tehdidinden korunmasında annelerin rolüne dikkat çekildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Silopi Aile Destek Merkezi (ADEM1) bünyesinde düzenlenen seminerde, kursiyer annelere uyuşturucuyla mücadele yöntemleri ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması konusunda önemli bilgiler verildi. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği personeli tarafından, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ele alındı. Seminerde özellikle ailelerin çocukların davranışlarını yakından takip etmesi, risk oluşturan değişimleri zamanında fark etmesi ve bağımlılık tehlikesine karşı bilinçli hareket etmesinin önemi vurgulandı. Uzman personel, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca güvenlik güçlerinin değil, ailelerin de önemli sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek annelerin erken farkındalık oluşturmadaki rolünü anlattı.

"Çocuklarımızı korumanın yolu bilinçli ailelerden geçiyor"

Programda konuşan ADEM1 Kurum Müdürü Aylin Ökten, çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumada aile bilincinin belirleyici olduğunu söyledi. Ökten, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumanın yolu bilinçli ailelerden geçiyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerin hem annelerimiz hem de ailelerimiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Kursiyerlerimizin bilinçlenmesine katkı sunan Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve Narkotik Büro Amirliği personeline teşekkür ediyorum" dedi. Annelerin uyuşturucu tehdidine karşı bilinçlenmesini ve çocuklarını olası risklerden koruyabilecek bilgiye sahip olmasını amaçlayan seminer, kursiyerlerin uzman personele yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla devam etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici materyallerin de dağıtıldığı program, katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.