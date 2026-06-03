Şırnak'ta Biyolojik Saldırı Yalanı - Son Dakika
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Şırnak'ta Biyolojik Saldırı Yalanı

03.06.2026 15:01
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Beytüşşebap'ta sosyal medyada yayılan biyolojik saldırı iddiaları asılsız çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sözde bir "KBRN/Şüpheli Biyolojik Saldırı" olayının yaşandığı yönünde sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Sosyal medya hesaplarında 1 Haziran 2026 tarihinde Beytüşşebap ilçesinin dağlık alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında biyolojik saldırı meydana geldiği, devriye personelinin saldırıya uğradığı, bazı personelin ısırılarak yaralandığı, şüpheli biyolojik ajan nedeniyle karantina uygulandığı ve KBRN ekiplerinin bölgeye sevk edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan resmi incelemelerde, söz konusu olayın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hiçbir şekilde meydana gelmediği belirlendi. Ayrıca iddialara ilişkin herhangi bir ihbar, adli vaka, güvenlik olayı, KBRN vakası veya sağlık tedbiri kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Yetkililer, paylaşımda yer alan devriye personeline saldırı düzenlendiği, personelin yaralandığı, biyolojik ajan şüphesi oluştuğu, karantina uygulandığı ve KBRN ekiplerinin sevk edildiği yönündeki bilgilerin tamamının gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Kamuoyunun yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, toplumda korku ve paniğe neden olabilecek asılsız paylaşımlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, kamu düzenini ve toplumsal huzuru hedef alan dezenformasyon içeriklerinin yakından takip edildiğini belirterek, gerçeği yansıtmayan paylaşımlar hakkında gerekli işlemlerin yürütülebileceğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Biyolojik Saldırı Yalanı - Son Dakika

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