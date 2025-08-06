Şırnak'ta Dünya Emzirme Haftası Etkinliği

Şırnak Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde "Dünya Emzirme Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, açılan stantta annelere doğru emzirme teknikleri hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Aşçı, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme, gelişimine destek verdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklara karşı koruyucu etkisinin olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Şırnak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Medine Gümüştaş, Hastane Müdürü Abdülaziz Dayanan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hakan Gök, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Necibe Tuğçe Göktaş, emzirme hemşireleri ile anne ve anne adayları katıldı.???????