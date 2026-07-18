Uludere\'de mobil KETEM aracı hizmete başladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hizmet vermeye başlayan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil tarama aracı, vatandaşlara il merkezine gitmeden ücretsiz kanser taraması yaptırma imkanı sunuyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmet kapsamında rahim ağzı, meme kanseri başta olmak üzere erken teşhise yönelik taramalar gerçekleştiriliyor. Yetkililer, mobil hizmet sayesinde özellikle ulaşım imkanı kısıtlı vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay erişebildiğini belirterek, taramalardan tüm vatandaşların faydalanması çağrısında bulundu. Uludere İlçe Sağlık Müdürü Vekili Seher Sena Alagöz, KETEM aracının Sağlık Bakanlığının verdiği en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi. Alagöz, vatandaşların il merkezine gitmeden mobil bir şekilde gelip hizmetten yararlanmalarının büyük kolaylık sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Alagöz, burada rahim ağzı, meme kanserleri gibi birçok testi yaptıklarını, bu doğrultuda cihazların çalışması için gerekli elektriği kesintisiz sunan belediyelere de teşekkür ettiğini dile getirdi.

Dr. Barış Kara ise iki yılı aşkındır vatandaşların bu tarz taleplerinin olduğunu ve bunu ancak il merkezine giderek yapabildiklerini söyledi. Dr. Kara, ilçe sağlık müdürlüğünün katkılarıyla artık bunun mümkün olduğunu ve vatandaşların buraya gelip taramalarını yapmaları gerektiği çağrısında bulundu. - ŞIRNAK