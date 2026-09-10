Şırnak\'ta sağlık etkinliğinde kan şekeri ve kavrama kuvveti ölçüldü

Şırnak'ta Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşların kan şekeri ve el kavrama kuvveti ölçülürken, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şırnak Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık ölçümleri yapıldı. Etkinlik kapsamında kurulan bilgilendirme standında vatandaşların kan şekeri ölçülerek sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Katılımcıların el dinamometresiyle kavrama kuvvetleri de ölçülerek fiziksel uygunluk düzeyleri değerlendirildi. Etkinlikte ayrıca fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlıklı yaşlanma konularında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmelerinin ve fiziksel olarak aktif bir yaşam sürdürmelerinin önemi anlatıldı. Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle sağlıklı yaşam konusunda toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.