Şırnak'ın Uludere ilçesindeki hastanede anne oteli uygulaması başlatıldı.

Hasta ve yakınları için Uludere Devlet Hastanesi binası içinde anne oteli oluşturuldu. Ülkede ilk ve tek olma niteliği taşıyan proje kapsamında, hastane içindeki otel halkın hizmetine ücretsiz sunuldu. Yemek ve konaklamanın ücretsiz sağlandığı otel, ilk olma özelliğini koruyor. Uludere Devlet Hastanesi Müdürü Tarık Babat, "İki yıldır burada görev yapıyorum. Anne otelini belirlediğimiz katta yaptık. Uludere geniş bir coğrafyaya hitap etmektedir. Yollarda kapanma riski olduğunda hastalarımızı konaklatabiliyoruz. Riskli hamile hastalarımız, bebeklerin tedavilerinde ebeveynler burada kalabilecek. Yeme içme hepsi hastanemiz tarafından karşılanacak" dedi.