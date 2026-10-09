Şırnaklı bebeğin kalbindeki yumurta büyüklüğünde kitle alındı, bebek iyileşti - Son Dakika
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Şırnaklı bebeğin kalbindeki yumurta büyüklüğünde kitle alındı, bebek iyileşti

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Şırnaklı bebeğin kalbindeki yumurta büyüklüğünde kitle alındı, bebek iyileşti
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Şırnak'ta 3 ay önce dünyaya gelen bebeğin kalbindeki tümör, Diyarbakır'da ameliyatla alındı ve bebek sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Bedri Aldudak, müdahale edilmeseydi bebeğin o gece kaybedilebileceğini, oksijen doygunluğunun yüzde 50'ye düştüğünü belirtti.

Kalbinde yumurta büyüklüğünde kitle tespit edilen Şırnaklı bebek, Diyarbakır'da gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta yaşayan Vesile ve Rıdvan Ulaş çifti, 3 ay önce dünyaya gelen bebekleri Dicle'nin emme güçlüğü yaşadığını ve parmaklarının morardığını fark etti.

Bu şikayetlerle yaklaşık 2 hafta önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, önce Mardin'deki bir hastaneye ardından da Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde kalbinin sağ kulakçığında yumurta büyüklüğünde tümör tespit edilen bebeğin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası bünyesindeki Çocuk Kalp Merkezine sevki yapıldı.

Dicle bebeğin kalbindeki tümör, başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

"Kanın akciğere gidişi tamamen engellenmiş vaziyetteydi"

Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü ve Çocuk Kardiyolojisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Bedri Aldudak, AA muhabirine, bebek hastanelerine ulaştırıldığında sağlık durumunun kritik düzeyde olduğunu söyledi.

Aldudak, hayati riski bulunan ve nefes almakta zorlanan bebeğin aynı gece ameliyata alındığını ifade ederek, "Dicle bebek emme güçlüğü, gelişme geriliği olduğu için başka hastanelere de götürülmüş. Nihayetinde geçen hafta bir hastanede ekokardiyografi yapılmış ve bebeğin kalbinde akciğere kan akışını engelleyen 3-4 santimetre çapında büyük bir tümörün olduğu saptanmış. Bebek bize gece getirildi. Sağ kulakçıkta kocaman bir kitle vardı, kan akışını engelliyordu. Kanın akciğere gidişi tamamen engellenmiş vaziyetteydi. Bebeğimizi 3-4 saatlik bir ameliyatla tümörü çıkararak sağlığına kavuşturduk." dedi.

Bu tür tümörlerin nadir görüldüğünü belirten Aldudak, ameliyatın başarıyla sonuçlandığını, bebeğin kalbinin artık sağlıklı şekilde çalıştığını ifade etti.

Aldudak, bu durumun hem aileyi hem de kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Müdahale edilmeseydi o gece kaybedebilirdik. Çünkü normalde yüzde 95 olmasını beklediğimiz oksijen doygunluğu (satürasyon) yüzde 50'ye düşmüştü. Şu anda hastamız gayet sağlıklı ve yüzü gülüyor. Annesi ve babası da çok mutlu. Hastamızı bir hafta içinde taburcu edeceğiz. Bu denli büyük ve çocuğun hayatını tehdit edecek bir tümörü meslek yaşamımda daha önce hiç görmedim." diye konuştu.

"Çok nadir görülen bir durum"

Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren ekipte yer alan Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Doyurgan ise hastaneye sevk edildiğinde bebeğin genel durumunun kötü olduğunu belirtti.

Doyurgan, şunları kaydetti:

"Bebek geldiğinde adeta ölmek üzereydi. Kalbin sağ kulakçığını neredeyse tamamen dolduran büyük bir kitle vardı. Bu kitle normal kan dolaşımını engelliyordu. Acilen ameliyata alarak kitleyi tamamen temizledik. Çok nadir görülen bir durum olmasına rağmen hastamızı iyileştirmeyi başardık. Şu an servisimizde takibi sürüyor."

"Çocuğumuzun sağlığına kavuşması çok güzel bir duygu"

Bebeğini yeniden kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Rıdvan Ulaş (43), Dicle'nin rahatsızlığının birden geliştiğini belirtti.

Ulaş, sağlık durumunun iyi olmadığını fark ettiklerinde kızını hemen hastaneye götürdüklerini anlatarak, "Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde bize bebeğimizin kalbinde yumurta büyüklüğünde bir kitle olduğu ve acilen ameliyat olması gerektiği, hayati risk bulunduğu belirtildi. Sonra bebeğimizi buraya sevk ettiler. Doktorlarımız sağ olsun ilgilendiler, aynı gece ameliyata aldılar. 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından bebeğimiz normal servise alındı, çok şükür. Hastanemizden, doktorlarımızdan memnunuz, sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumun sağlığına kavuşması, onu kucağımıza almamız çok güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: AA
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