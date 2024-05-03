Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Çevre İllerden de Rağbet Görüyor

Sağlık

Bu hastane can dostlara şifa dağıtıyor

Çevre illerden de rağbet görüyor

SİVAS - Sivas ve çevresindeki hayvan sağlığı alanında öncü bir konuma sahip olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi, son dönemde hızla artan hasta sayısıyla dikkat çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Takcı, " 2024 yılı içerisinde hasta sayısında hızlı bir artış oldu. Pandemi sonrasında insanlar çok fazla pet hayvanı edindi. Artık kedi ve köpeği olmayan kimse kalmadı diyebiliriz. Böylelikle bölgede daha kapsamlı daha iyi araştırmanın yapıldığı hastanemize vatandaşlar ilgi gösterdi. Buna bağlı olarak hasta sayımız da yükseldi" dedi

Sivas Hayvan Hastanesi, son yıllarda artan hasta sayısıyla bölgenin en önemli hayvan sağlık merkezlerinden biri haline geldi. 2011 yılından beri hizmet veren hastanede, 2021 ve 2022 yıllarında ortalama 2 bin 500 hastayla hizmet verirken geçen yıl itibarıyla bu rakamı ciddi bir şekilde artırarak 4 bin 500'e yakın pet hayvanı ve binin üzerinde çiftlik hayvanını tedavi edildi. Bölgedeki hayvan sahiplerinin güvenilir adresi haline gelen hastane, sunduğu kapsamlı hizmetler ve uzman kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Abdurrahman Takcı bölgede daha iyi hizmet verebilmek adına çok çeşitli cihazlar aldıklarını belirterek, "Bölgemizde yapılan hizmet anlamında Türkiye'de çok kapsamlı bir noktaya geldik. Hastanemiz Sivas ve çevre illerden oldukça rağbet görüyor. Eskiden insanlar çevre illere hasta götürürken artık çevre illerden bizim hastanemize yoğun şekilde hastalar geliyor" dedi.

"Kapsamlı, ayrıntılı tedaviler ve teşhisler yapabiliyoruz"

Başhekim Takcı, Hayvan hastanesinin daha yeni yeni tanınmakta olduğunu ifade ederek, "2011 yılından itibaren hasta bakıyoruz. Her geçen gün hasta çeşitliliğimiz ve hasta sayısı artıyor. 2021 - 2022 yıllarında yaklaşık olarak 2 bin 500 civarında hasta ortalamamız vardı. Geçen yıl itibarıyla 4 bin 500 adet pet hayvanı ve bin taneye yakın çiftlik hayvanı dediğimiz inek, koyun, keçi türlerini tedavi ettik. Hayvan hastanemiz daha yeni yeni tanınmakta. Buna bağlı olarak da yetiştiriciler büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri problemli hayvanlarını buraya getiriyor. Gelen o hayvanda araştırmalar yapıp bununla birlikte sürü bazında tedavi sunuyoruz. Hastanemiz bu anlamda ciddi manada teveccüh görmeye başladı. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını tedavi ediyoruz, onlar burada ki tecrübelerini diğer yetiştiricilere aktarıyorlar. Buna istinaden hasta sayımız her geçen gün yükseliyor. Bunlarla birlikte egzotik hayvan dediğimiz birçok farklı hayvan türü de gelmekte. Salyangozdan kaplumbağaya, kaplumbağadan muhabbet kuşuna kadar portföyümüz oldukça çeşitlendi. Hayvan hastanemizle alakalı olarak geçen yıl alt yapı projemiz geçti. Buna istinaden bölgede daha iyi hizmet verebilmek adına çok çeşitli cihazlar aldık. Bunların başında mühürleme cihazımız, röntgen cihazımız gibi edindiğimiz bu cihazlar bize güç kattı. ve böylelikle daha kapsamlı, ayrıntılı tedaviler ve teşhisler yapabiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Hastanemiz Sivas ve çevre illerden oldukça rağbet görüyor"

Takcı, bölgede kapsamlı ve iyi araştırmanın yapıldığı hastaneye vatandaşların ilgi gösterdiğine değinerek, "2024 yılı içerisinde hasta sayısında hızlı bir artış oldu. Daha şimdiden bu beş aylık süre içerisinde geçen yıl ki hasta sayımıza ulaştık. Bunun sebebini de şuna bağlıyoruz pandemi sonrasında insanlar çok fazla pet hayvanı edindi. Artık kedi ve köpeği olmayan kimse kalmadı diyebiliriz. Böylelikle bölgede daha kapsamlı daha iyi araştırmanın yapıldığı hastanemize vatandaşlar ilgi gösterdi. Buna bağlı olarak hasta sayımız da yükseldi. Bölgemizde yapılan hizmet anlamında Türkiye'de çok kapsamlı bir noktaya geldik. Hastanemiz Sivas ve çevre illerden oldukça rağbet görüyor. Bu da alt yapımızın daha da artırmamız gerektiğini bizlere göstermiş oluyor. Eskiden insanlar çevre illere hasta götürürken artık çevre illerden bizim hastanemize yoğun şekilde hastalar geliyor. Veteriner fakültesinde çok fazla ana bilim dalı var. Ancak biz hayvan hastanesi olarak dört ana bilim dalı altında daha çok hizmet veriyoruz. Bunlar dahiliye, cerrahi, doğum-jinekoloji ve insandan farklı olarak suni tohumlama dediğimiz yapay üreme tekniklerinin daha fazla uygulandığı bir ana bilim dalımız var" şeklinde konuştu.