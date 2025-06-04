Sivas'ta 200 Sokak Köpeği Kısırlaştırıldı

Üniversite desteğiyle en az 200 sokak köpeği kısırlaştırıldı

Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğiyle kısa sürede en az 200 sokak köpeği kısırlaştırıldı

SİVAS - Birçok şehirde başıboş sokak köpeklerine yönelik çözüm üretilemezken Sivas'ta çok kısa sürede en az 200 sokak köpeği kısırlaştırıldı.

Başı boş sokak köpeklerinin neden olduğu olumsuzluklar ülke gündeminden düşmezken Sivas, sokak köpeklerinin kısırlaştırılması noktasında örnek bir çalışmaya imza attı. Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde 200 sokak köpeği, Üniversite Hayvan Hastanesi'nde ameliyathane ortamında kısırlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr Barış Atalay Uslu " Türkiye'de sahipsiz köpekler için hala barınak yeri bakan iller olduğunu düşünürsek biz barınağımızda hazır bir şekilde çok sayıda kısırlaştırılma yaptık. Bu anlamda bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Valiliğimizin aldığı hızlı aksiyon, Rektörlüğümüzün desteği ve bizim olaya erken başlamamız sayesinde birçok ile örnek olarak gösterilmekteyiz. Bildiğiniz gibi sahipsiz sokak hayvanları ciddi problemler oluşturmaya başlamıştı. Devletimiz kanun değişikliği ile birlikte sokak hayvanlarının korunmasını ve onların yaşatılmasını konusunda önlemler açıkladı. Sivas'ta kullanılmayan Kangal Merakum bölgesindeki kangal yetiştirme merkezi Sayın Valimizin inisiyatifi ile köpek Barınağına dönüştürüldü. İlçelerden toplanan köpekler orada muhafaza edildi. Bizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak rektörümüz teşvikleriyle orada kısırlaştırma işlemlerine başladık. Yaklaşık 200 üzerinde köpek kısırlaştırdık. Deneyimli teknik ekibimiz, Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yalçın ve Prof. Dr. İbrahim Yurdakul başkanlığında 200 kadar köpeği kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Bu da öğrencilerimize ciddi bir uygulama imkanı sağlamış oldu. Bu konuda Yaptığımız işlemler konusunda Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Batuhan Alperen, ise yaptığı açıklamada, "Hocalarımızla beraber gittik. Barınağa onları asiste ederek klinik uygulama imkanı bulduk çok da verimli bir uygulamaydı hepsine teşekkür ediyorum hocalarımızın emeğiyle Türkiye'de tek olan bir uygulamayı başlattılar inşallah devamının gelmesini diliyorum" şeklinde konuştu.