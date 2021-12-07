Üye Girişi
Ev kedilerinin "toksoplazma paraziti" bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı - Son Dakika

Ev kedilerinin "toksoplazma paraziti" bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı

07.12.2021 10:39

Sivas'ta bir öğretim üyesi ile veteriner hekimin, toksoplazma parazitinin ev kedilerinden insanlara bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilimsel çalışmasının sonucu açıklandı.

Sivas'ta bir öğretim üyesi ile veteriner hekimin, toksoplazma parazitinin ev kedilerinden insanlara bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilimsel çalışmasının sonucu açıklandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Duran Ataş ve veteriner hekim İbrahim Özmen, kedilerden insanlara toksoplazma parazit geçişi olup olmadığını araştırmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce bilimsel çalışma başlattı.

Üniversitede tez konusu olan çalışmayla evinde kedi besleyen kişilerden alınan kan örnekleri ile beslemeyenlerin kan örneklerinde toksoplazma parazitinin görülme sıklığı araştırıldı.

Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "kör eden parazit" şeklinde bilinen toksoplazmanın, topraktan, sudan, kedi dışkısından, çiğ et ve sütten bulaşabilen bir parazit türü olduğunu belirterek, "Medyada ve halk nezdinde genelde sadece kedilerden bulaştığı yönünde bir algı var. Biz bunun üzerine Doç. Dr. Ahmet Duran Ataş hocamızla bir çalışma yaptık." dedi.

Çalışmada kedi besleyen ile beslemeyen şeklinde iki farklı grup oluşturduklarını ve 182 kişiden kan örneği alındığını anlatan Özmen, "Bunun 91'i en az 1 yıldır evinde kedi besleyen, diğer 91'i de kediyle hiç teması olmamış, veteriner kliniği ya da barınak gibi yerlerde çalışmamış kişiler. Kan alım sürecinde, randevuları iki grubun birbiriyle çakışmayacağı şekilde verdik. Çalışmanın test aşaması ise SCÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'nda 'Elisa testi' yöntemiyle yapıldı. Çalışmaya başlamadan önce yine aynı üniversitenin etik kurulundan da girişimsel onay alındı. Daha sonra da jüri önünde sunuldu ve kabul gördü." diye konuştu.

Özmen, bilimsel çalışmayla kedi beslemeyen grupta yüzde 44 oranında toksoplazma parazitine bağlı enfeksiyon saptadıklarını, kedi besleyen grupta ise bu rakamın yüzde 22'ye indiğini gözlemlediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sonuç tabii söz konusu parazitin kedilerden bulaşmadığı anlamına gelmiyor. Fakat diğer bulaş yollarının kediyle bulaş noktasına göre daha riskli olduğunu, en azından kediyle temasın daha fazla bir risk oluşturmadığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda kedisi olan hayvanseverlerin gönlüne su serpmiş oluyoruz. Yine de tedbiri elden bırakmamak adına kedilerin kumları temizlenirken ya da aşıları yapılırken dikkat edilmeli."

Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı

Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Veteriner, Sivas, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ev kedilerinin 'toksoplazma paraziti' bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti 10:54 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi
11:11 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü
11:11 Fatih Dönmez sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
11:08 Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem! Erol Bulut'tan oyuncularına büyük sitem!         
11:15
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu Kara kışa teslim olan Ardahan'da örümcek ağı bile buz tuttu         
10:34
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ev kedilerinin "toksoplazma paraziti" bulaştırıp bulaştırmadığı araştırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement