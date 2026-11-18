Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) yürütülen "İyilikler Tırı Projesi" kapsamında Sivas'a gelen yardım tırında, lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yönelik yardım dağıtımı gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Müzesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda, LÖSEV'e kayıtlı ailelere gıda, giyim, ev tekstili, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç ürünleri sunuldu. Proje kapsamında aileler, önceden hazırlanmış standart yardım paketleri yerine, kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaçlarına uygun olanları seçerek temin etti. Bu yöntemle yardımların, ailelerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırılması amaçlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de etkinlik alanını ziyaret ederek LÖSEV yetkililerinden projenin işleyişi ve yürütülen yardım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Etkinlik alanında çocuklarla ve aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Şimşek, lösemi ve kanser tedavisi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Vali Şimşek, program kapsamında görev alan LÖSEV çalışanlarına ve gönüllülerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.