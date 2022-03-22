Sivas'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi - Son Dakika

Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulubaran Kalemköy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta sokak köpeğinin havlamasından korkarak yola fırlayan ve bu sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kalemköy'ün Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kalemköy'ün ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sefa Aktı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyledi.

Kırıkları ameliyatla onardıklarını belirten Aktı, "Çocuğumuzun 2-3 ay içerisinde yürümesini bekliyoruz. Ameliyatlar başarılı geçti ve bir sakatlık kalmamasını bekliyoruz." dedi.

Aktı, Kalemköy'de kalıcı bir hasar olacağını düşünmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Leğen kemiğindeki kırıklar ayrık kırıklar değildi, onlar yatarak iyileşecek. Çocuklarda genelde hızlı iyileşme oluyor. Bacak kemiğindeki kırıklar ayrıktı, onları da açık ameliyatla yerine getirmiştik. Plak yöntemiyle tespit ettik, kırıkları anatomik olarak yerine geldi. İleride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. 1-2 ay yatması gerekecek, biraz okulundan uzak kalacak. Daha sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız ve yürüteceğiz. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz."

Olay

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta kendisine havlayan sokak köpeğinden kaçan Celal Bayar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ulubaran Kalemköy'e, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarpmış, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Kalemköy'ün, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması yer alıyor.