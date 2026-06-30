Sivrihisar Hastanesine Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika
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Sivrihisar Hastanesine Yeni Başhekim Atandı

Sivrihisar Hastanesine Yeni Başhekim Atandı
30.06.2026 12:19
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Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine başladı.

Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, yeni görevine başladı.

Tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa, uzmanlık eğitiminin ardından atandığı Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi'nde tam 32 yıl boyunca aralıksız başhekimlik görevini yürüttü. Sivrihisar'daki yeni görevine başlayan Balibaşa'nın, ilçede sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çeşitli projeler hazırladığı öğrenildi. Başhekim Balibaşa, personeliyle birlikte Sivrihisar halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını ifade etti. Yönetim görevlerinin yanı sıra poliklinik hizmeti de vereceğini belirten Balibaşa, acil serviste doktor eksikliği yaşanması halinde nöbet tutmaktan da kaçınmayacağını söyledi. Bu yaklaşımıyla sağlık çalışanları ve vatandaşların takdirini kazanan Balibaşa'nın, tecrübesi ve hizmet anlayışıyla ilçeye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Sivrihisar'a hoş geldiniz mesajlarıyla karşılanan Uz. Dr. Yahya Kemal Balibaşa'ya yeni görevinde başarılar dilenirken, görevinin kendisine, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Sivrihisar halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivrihisar Hastanesine Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika

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