Sağlık

Skolyoz hastalığı tanısı konulan genç kız sağlığına kavuştu

GAZİANTEP - 3 yıl önce skolyoz hastalığı tanısı konulan genç kız, Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

3 yıl önce skolyoz hastalığı tanısı konulan 13 yaşındaki genç kız, Ortapedi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, genç kızın ameliyat kararının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Ortapedi Servisine yatırıldı. Birçok hastaneye başvuran ve iyi bir sonuç alamayan hasta, Ortapedi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

"Bu hastalık kız çocuklarında görülen bir eğrilik"

Skolyoz hastalığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, "Skolyoz omurga eğriliği olarak tanımlıyoruz. 10 dereceden fazla olan eğrilik skolyoz olarak tanımlıyoruz. Bu birçok neden bağlı olmakla birlikle daha çok kız çocuklarında görülen bir eğrilik. Yüzde 60 - 70 civarında herhangi bir neden ortaya koyamadığımız bir neden. Omurga 30 dereceye ulaşınca akciğeri ve kalp döngüyü bozduğu için hem yürümede zorluk çekiyor hastalar hem de sırt, bel ağrıları ortaya çıkıyor. 60 - 70 dereceyi geçtikten sonra ciddi nefes darlıkları ortaya çıkabiliyor. Aileler genelde görüntü sebebiyle bize geliyor ve tedavi süreci böyle başlıyor. Doğuştan gelen bir hastalık olabiliyor. Fakat dediğim gibi yüzde 70 ortaya bir şey konulmuyor. Çocukluktan gelenler 1 yaşında bile gelebiliyor" dedi.

"Başarılı bir ameliyat oldu"

Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, "Hastamız ilk geldiğinde fizik tedaviler olmuş. Hastada çift eğrilik oluşmuş. O eğriliği düzelttik. Hastanın boyu 5 santim kadar uzadı. Duruşu düzeldi. Omuz dengesizliği ve leğen kemiğindeki dengesizlikler oldukça giderildi. Başarılı bir ameliyat oldu" şeklinde konuştu.

"Çok şükür kızım sağlığına kavuştu"

Kızlarının eski sağlığına kavuşması için birçok hastaneye gittikleri fakat çareyi Gaziantep Şehir Hastanesinde bulduklarını söyleyen anne, "Kızıma 4'üncü sınıfta teşhis konuldu. 3 yıl boyunca fizik tedaviler, korse kullanımı yaptık ama buna rağmen duruş bozukluğu ortaya çıktı. Oğuz hoca sayesinde sırtındaki kamburluk gitti. Organlara etki etmedi. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu" diye konuştu.