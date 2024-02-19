Soğuk Hava Kalp Sağlığını Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Sağlık

Soğuk Hava Kalp Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Soğuk Hava Kalp Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aycan Fahri Erkan, soğuk hava şartlarının kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini ve kalp krizi riskini artırdığını bildirdi. Soğuk havanın kan damarlarının daralmasına neden olabileceğini ve kan basıncının artmasına yol açabileceğini belirten Erkan, kalbin vücut ısısını korumak için daha fazla çalışması gerektiğini ve bu durumun kalbin üzerinde ek bir yük oluşturabileceğini ifade etti. Ayrıca soğuk hava, kan pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizi veya inme riskini artırabilir. Kalp hastalarının soğuk hava koşullarında dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Erkan, vücudu sıcak tutmanın önemli olduğunu, fiziksel aktiviteyi sınırlamayı, kalp sağlığını destekleyen besinlerle beslenmeyi, yeterli su içmeyi, sigara ve alkol tüketimini sınırlamayı, düzenli sağlık kontrolünden geçmeyi ve soğuk algınlığına dikkat etmeyi önerdi.

19.02.2024 11:41
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Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aycan Fahri Erkan, soğuk hava şartlarının kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini ve kalp krizi riskini artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan, soğuk havaların kalp sağlığına olumsuz etkilerini paylaştı ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soğuk havanın, kan damarlarının daralmasına neden olabildiğini kaydeden Erkan, bu durumun kan akışının azalmasına ve kan basıncının artmasına yol açabileceğini anlattı.

Erkan, soğuk hava koşullarında, kalbin vücut ısısını korumak için daha fazla çalışması gerekebileceğini belirterek, bu durumun, kalbin üzerinde ek bir yük oluşturabildiğine işaret etti.

Soğuk havanın vücutta oksijen talebinde bir artışa neden olabileceğini aktaran Erkan, "Kalp, daha fazla oksijen sağlamak için daha hızlı çalışabilir. Özellikle kalp hastalıkları olan bireylerde bu durum kalp üzerinde ek bir yük oluşturabilir. Soğuk hava, kan pıhtılaşma eğilimini artırabilir, bu da kalp krizi veya inme riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.

Hastaların soğuk hava riskinden korunma yolları

Prof. Dr. Aycan Fahri Erkan, kalp hastalarının soğuk hava koşullarında dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, hastaların korunma yollarına ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Soğuk hava koşullarında vücudu sıcak tutmak önemlidir. Katmanlı giyim kullanarak vücut sıcaklığını koruyabilirsiniz. Fiziksel aktiviteyi sınırlayın, kalp sağlığını destekleyen besinlerle beslenin. Yeterli miktarda omega-3 yağ asitleri içeren balık gibi gıdalar tüketebilirsiniz. Yeterli su içmek, kan dolaşımını ve kalp sağlığını destekler. Sigara ve alkolü sınırlayın. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle kalp sağlığı riski taşıyan kişiler, düzenli sağlık kontrolünden geçmeli ve doktorlarıyla iletişimde olmalıdır. Soğuk algınlığına dikkat edin."

Kaynak: AA

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