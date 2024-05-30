Sokak köpekleri saldırdı, istinat duvarından atlayarak kurtuldu
KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, 2 metrelik istinat duvarından atlayarak kurtuldu.
Olay, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yürüdüğü sırada 2 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Şenol Açma, yol kenarında bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından atladı. Yaşanan olaydan küçük sıyrıklarla kurtulan Açma, köpeklerin saldırısında büyük korku yaşadığını söyledi.
Yaşananları anlatan Açma, "Köpekler saldırdı, çok korktum. Tel örgünün sağlam olmadığını görüp kendimi çukura attım" dedi.
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