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Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu - Son Dakika

Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu

07.01.2022 21:12

Son dakika haberi: 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu Her iki gözünden katarak ameliyatı olan Fadime Çirpi, yıllar sonra görmeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi Mersin'de 6 çocuklu 15 torun sahibi 97 yaşındaki Fadime Çirpi'nin, kararan dünyası katarak ameliyatıyla...

97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu

Her iki gözünden katarak ameliyatı olan Fadime Çirpi, yıllar sonra görmeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi

MERSİN - Mersin'de 6 çocuklu 15 torun sahibi 97 yaşındaki Fadime Çirpi'nin, kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan Fadime Çirpi'nin uzun süredir her iki gözü de görmüyordu. Korktuğu için katarakt ameliyatını olamayan Çirpi, ihtiyaçlarını çocuklarının yardımı ile karşılıyordu.

Silifke Devlet Hastanesine gelen Fadime Çirpi, Silifke Devlet Hastanesi Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Akgün tarafından yapılan ameliyat sonrası görmeye başladı.

Fadime Çirpi'nin 20 gün önce Silifke Devlet Hastanesine muayene olmaya geldiğini belirten Silifke Devlet Hastanesi Göz Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Akgün, 'Teyzemiz yaklaşık 20 gün önce bize geldi. 2 göz kataraktı vardı. Bu kataraktları ameliyat yapmayı planladık. Çok yoğun bir kataraktı vardı. Görmeleri de yaklaşık beş metre civarındaydı. Günlük işlerinde zorlanıyordu. 15 gün önce ilk göz sağ kataraktını yaptık. Bugünde sol katarakt ameliyatını yaptık. Gözleri açılmaya başladı. Erken dönemde biraz ödemleri var. Ödemleri çözüldü. Görmesi açılmaya başladı. Gün gün zaman geçtikçe görmeleri daha da açılacak. Bütün hayat fonksiyonlarını yapmaya başlayacak. Bütün ihtiyaçlarını kendi görebilecek" dedi.

Annesinin görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten oğlu Musa Çirpi, "Yaklaşık bir ay önce Silifke Devlet Hastanesine başvurduk. Annem 97 yaşında. Gözünde katarakt vardı. Görmesi zayıflamıştı. Hocamın sayesinde annemin gözleri görmeye başladı. Hastanemize ve doktorumuza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fadime Çirpi ise gözlerinin görmeye başlaması ile birlikte çok mutlu olduğunu söyledi.

Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu
Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu
Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu

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Devlet Hastanesi, Göz Sağlığı, Bozyazı, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 97 yaşındaki Fadime Nine'nin kararan dünyası katarak ameliyatıyla son buldu - Son Dakika
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