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Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı

12.02.2022 01:56

Son dakika haberi: Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı - Yaralı işçinin ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı - Türkiye bu işçiyi konuşuyor GAZİANTEP - Gaziantep'te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa...

Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı

- Yaralı işçinin ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı

- Türkiye bu işçiyi konuşuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz" dedi.

Gaziantep'te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken görüntü binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu. İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği görüntüyü paylaşan Bakan Koca, "Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

"Ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz"

Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, "İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. "Bu devlet malı, benim üzerim kirli" diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" ifadelerini kullandı.

"Bir şeyim yok" deyip binmek istemedi

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip "Bir şeyim yok" diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.

Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı
Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı
Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı

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Gaziantep, Ambulans, Türkiye, işçi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı - Son Dakika


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