Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor - Son Dakika
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Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor

06.05.2022 13:15

Bir son dakika haberine göre Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor Bir haftadır Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Covid-19 hastasının bulunmadığını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr.

Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor

ELAZIĞ - Bir haftadır Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Covid-19 hastasının bulunmadığını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Covid-19 sürecinin tamamlamasıyla hem şehrimizdeki hem de bölgemizdeki talep giderek artmıştır. Bunun yansımalarına kayıtsız kalamayacağımızın da biz farkındayız. Önümüzdeki haftadan itibaren hastanemizde 9 branşımızda mesai sonrası saat 17.00 ile 21.00 arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde ve pandemi sürecinde de hem kentin hem de bölge illerin yükünü kaldırmıştı. Pandeminin azalmasıyla birlikte şehir hastanesinde de son bir haftadır Covid-19 hastası görülmedi. Bunun üzerine 9 branşta mesai sonrası saat 17.00 ile 21.00 arasında poliklinik hizmeti verilmesi kararlaştırdı. Mesai sonrası poliklinik hizmetinin 9 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

"1 haftadır hastanemizde Covid-19 hastası bulunamamaktadır"

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin kurulduğu 2018 yılından itibaren hem kente hem de bölgeye kaliteli bir sağlık hizmeti verdiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, "2019 yılında Covid-19 pandemisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir mücadele oldu. Bu süre içerisinde şehrimizde de Covid-19 nedeniyle şehir hastanemiz çok ciddi emekler sarf etti. Emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Geldiğimiz son 1 ay içerisinde ülkemizde de Covid-19 hasta sayısı giderek düştü. Bunun yansıması, şehrimize de oldu. 1 haftadır hastanemizde Covid-19 hastası bulunamamaktadır" dedi.

"17.00 ile 21.00 arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacağız"

Covid-19 hasta sayısının düşmesiyle beraber hastaneye olan talebin arttığını aktaran Keleş, "Aslında 2021 yılı itibaren hastanemiz Covid-19 dışında da normal hastalar için çok sayıda poliklinik hizmetleri gerçekleştirmiştir. 2021 yılının ocak ayından itibaren pazartesi ve salı günleri hastanemizde 8 bin civarında diğer günleri ise 6-7 bin civarında poliklinik hizmeti verilmiştir. Covid-19 sürecinin tamamlamasıyla hem şehrimizde hem de bölgemiz deki bu talep giderek artmıştır. Bunun yansımalarına kayıtsız kalamayacağımızın da biz farkındayız. Önümüzdeki haftadan itibaren hastanemizde 9 branşımızda mesai sonrası saat 17.00 ile 21.00 arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacağız. Bunlar, kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, çocuk hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, kulak burun boğaz, göz, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve aynı zamanda devam eden radyoloji kliniklerimizde mesai sonrası bölgemize ve şehrimize hizmet edebilmek açısından ek mesai uygulanacaktır. Hastalarımız randevularını alarak hizmet alabileceklerdir" diye konuştu.

Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor
Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor
Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor
Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor

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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Koronavirüs, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Covid-19 hastası sıfırlanan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, mesai sonrası poliklinik hizmeti başlıyor - Son Dakika


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