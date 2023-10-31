Hepatit A aşısı artık Türkiye'de üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bir de müjde veren Erdoğan, "Hepatit A aşısı, Hepatit A virüsünün önlenmesinde kullanılan inaktif bir aşıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından 18 ve 24 aylarda her çocuğa uygulanıyor. Yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemiz de de üretilecektir. Böylece Türkiye dördüncü ülke olacak. Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Toplam 29 bin metrekare fabrika sahasıyla KeyVac bu alanda öncü bir rol üstlenecektir. Türkiye koronavirüs sürecini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yürüttü. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi aşımızla birlikte tescillenen tüm aşıları vatandaşlara ücretsiz olarak sağladık. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide sert adımlar atmaktan uzak durduk. Ülkemiz son asrın en büyük salgın krizinden güçlenerek, dostlarının sayısını artırarak çıkmıştır. Bu alanda faaliyet gösteren herkesi tebrik ediyorum.

"YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK"

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecektir. Türkiye en üst standartlarda üreten 4. ülke olacaktır. Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. İleri ve yetişmiş insan kaynağına da kavuşacağız. KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nin ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Türkiye'yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız dönemde bu fabrikanın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."