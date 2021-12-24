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Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı - Son Dakika

Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı

24.12.2021 11:34
Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı

Son dakika haberine göre DALMIŞ Beauty İşletme Sahibi ve Moda Tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, zaman içinde iç ve dış etkenlerle zarar gören, kirlenen cildin temizlik ve gençleşme işlemlerinin aksatılmadan yapılmasını gerektiğini söyledi.

DALMIŞ  Beauty İşletme Sahibi ve Moda Tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, zaman içinde iç ve dış etkenlerle zarar gören, kirlenen cildin temizlik ve gençleşme işlemlerinin aksatılmadan yapılmasını gerektiğini söyledi.

Cildin, vücudun en büyük organı olduğunu,  diğer organlar gibi derinin de bakıma ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dalmış Beauty İşletme Sahibi ve Moda Tasarımcısı Mehmet Sait Dalmış, "Cilt, dış etkenlere direkt maruz kaldığından dolayı daha fazla zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Oluşan zarar ve tahribat bakımla giderilebilir. Her ay cilt kendini yeniler. Görevini bitiren hücreler ölü tabaka olarak cildin üzerinde durur" dedi.

'CİLT VİTAMİN, MİNERAL VE PROTEİNE İHTİYAÇ DUYAR'

Temizleme ve peeling gibi işlemlerle cildin ölü hücrelerden arındırıldığına dikkat çeken Dalmış, "Cilt canlanma ve diriliğini koruma için minerallere, vitaminlere, proteinlere ihtiyaç duyar. Bakım işlemlerinde cildin ihtiyacı olan kaynaklara verilerek parlaklığı ve canlılığı sağlanır" dedi. Profesyonel cilt bakımı merkezlerde uzmanlar tarafından cilt bakımı yapılması gerektiğine dikkat çeken Dalmış, şunları söyledi:

"Uzman kişiler özel cihazları, ekipmanları ve malzemeleri kullanarak bakımı gerçekleştirirler. Profesyonel cilt bakımı kişiden kişiye değişir. Her cildin ihtiyacı farklıdır. Ciltlere ihtiyaçlarını sunmak bakımın en temel ilkesidir. Seans süresi, kullanılan malzemelerin çeşitleri de cilt tipine ve ihtiyacına göre belirlenir. Ancak profesyonel cilt bakımında temel olan adımlar vardır. Öncelikle kişinin cilt tipi ve ihtiyaçları belirlenir. Uygulanacak tedaviler ve malzemelerin belirlenmesinin ardından işlemlere geçilir. Cildin tipi dikkate alınarak kullanılan ürünlerle temizliği yapılır. Peeling ile ölü hücreler ciltten arındırılır. Duruma göre buhar terapisi uygulanır. Genişleyen gözenekler ve akneler temizlenir. Tonikle gözenekler sıkılaştırılarak nemlendirme işlemine geçilir. Nemlendirme için genellikle maske kullanılır."

'CİLT BAKIMI YAPTIKTAN SONRA SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURMAK GEREKİYOR'

Profesyonel cilt bakımından sonra dikkat edilecekleri sıralayan Dalmış, "Profesyonel cilt bakımı yaptırmak cildin güzelliğini korumak için yeterli değildir. Bakım sonrasında bazı konularda dikkat etmek gerekir. Şöyle ki; Cildin krem vs kullanımıyla güneşin zararlı ışınlardan korunması, uzmanın evde kullanılmasını önerdiği ürünleri düzenli olarak kullanmak, ayda bir profesyonel bakım yaptırmak, su tüketimine özen göstermek, çay, kahve gibi ürünlerin tüketimini mümkün olduğunca azaltmak, stresten, sigaradan ve alkolden uzak durmak" dedi.


Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı
Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı
Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı
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Cilt Bakımı, Mehmet Sait, Moda, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Cilt ölü hücrelerden arındırılmalı - Son Dakika


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