Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü "moral" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü "moral"

04.04.2022 11:12

Son dakika sağlık haberi: Beyin tümörünü yendikten kısa bir süre sonra omuriliğinde tümör gelişen ve bu nedenle yürüyemeyen 25 yaşındaki Çağdaş Karakaya'nın kanserle savaşında en büyük gücü moral ve hastalığı bir kez daha yeneceğine olan inancı.

Beyin tümörünü yendikten kısa bir süre sonra omuriliğinde tümör gelişen ve bu nedenle yürüyemeyen 25 yaşındaki Çağdaş Karakaya'nın kanserle savaşında en büyük gücü moral ve hastalığı bir kez daha yeneceğine olan inancı.

Çağdaş Karakaya, geçen yıl haziran ayında yoğun baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Beyninde tümör bulunduğu saptanan 25 yaşındaki genç, buradaki Onkoloji Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon, ardından uygulanan ışın tedavisi ve kemoterapi ile beyin tümöründen kurtuldu.

Tam sağlığına kavuştuğunu düşündüğü sırada yürüme zorlukları yaşamaya başlayan Karakaya, bu kez de omuriliğinde ortaya çıkan tümör sebebiyle şubat ayında tekrar Onkoloji Hastanesi'ne yatırıldı.

Karakaya, tedavisinin devam ettiği hastane odasında kanserle savaşını AA muhabirine anlattı.

"Işın tedavisi sayesinde ayağımı oynatabilmeye başladım"

Kemoterapisi bittikten kısa süre sonra sol ayağında başlayan hafif uyuşmaların giderek şiddetlenmesi üzerine tekrar hastaneye başvurduğunu aktaran Karakaya, bu kez de omuriliğinde tümör ortaya çıktığını söyledi.

Karakaya, "Şu an iki ayağımın da üzerine basamıyorum, maalesef yürüyemiyorum ama ışın tedavisi sayesinde sağ ayağımı hafif oynatabilmeye başladım." diye konuştu.

"Nişanlımla yuva kurabilmeyi hayal ediyorum"

Üç yıldır nişanlı olduğunu belirten Karakaya, geleceğe dönük hayalini şu sözlerle dile getirdi:

"Hem sağlık sürecim hem de nişanlımın okulunu bitirmesi için bekledik. Bu sene nişanlımın okulu bitecek, bir de benim sağlık sorunlarım biterse inşallah bir yuva kurabileceğiz. Hayalim ailemle, sevdiklerimle sağlıklı bir yaşam sürebilmek. Gezebilmek, eğlenmek ve tekrar çok sevdiğim spora dönmek. Evimi de çok özledim."

"Kendinizi motive edin, mücadeleden vazgeçmeyin"

Çağdaş Karakaya, kanserle mücadelede moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu vurgulayarak, diğer hastalara şu önerilerde bulundu:

"Kanser, unutulabilecek bir hastalık değil ama bu süreci daha rahat atlatabilmeleri için kendilerine oyalanabilecekleri bir şeyler bulmaları çok önemli. Örneğin, ben sık sık kitap okuyorum, hastanede nişanlımla birlikte araba maketi yapıyoruz.

Asla mücadeleden vazgeçmemek lazım. Her şey insanın kendisinde bitiyor, insan önce kendisinin doktoru oluyor. Kendinizi motive edin, iyileşeceğinize ve bu hastalığı yeneceğinize inanın. Her şey moralle ilgili. Moral ne kadar yüksek olursa o kadar çabuk iyileşebiliyorsun."

"Hastamıza bireyselleştirilmiş tedavi uygulayacağız"

Onkoloji Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur da Karakaya'nın tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Karakaya'nın geçen yıl beynindeki tümörün tamamının alındığını fakat sonradan omuriliğinde gelişen tümör nedeniyle şu an tekrar kısa dönemli radyoterapiye başladıklarını anlatan Şendur, "Radyoterapi sonrası tümörün özelliklerini detaylı inceleyip, yeniden biyopsi yaparak hastamızın tedavisini bireyselleştirip hangi tedaviye uygun olduğuna karar vereceğiz." dedi.

Giderek artan şiddetli baş ağrılarına dikkat

Kanserde erken tanı ve korunma yöntemlerinin bilinmesinin önemine işaret eden Şendur, kişilerin süregelen ve giderek artan şikayetlerde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Şendur, "Beyin tümöründe şiddetli baş ağrısı, baş dönmeleri, unutkanlık, çınlama gibi semptomları görüyoruz. Bu durumlarda kesinlikle bir hekime başvurulması gerekiyor. Daha ileri dönemlerde hastalar, epileptik ataklarla da karşı karşıya kalabiliyor." ifadesini kullandı.

"Kanserlerin dörtte biri sigara nedeniyle oluşuyor"

Türkiye'de yılda 240 bin yeni kanser vakası görüldüğünü ve yaklaşık 120 bin kişinin kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini aktaran Şendur, erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin görüldüğünü belirtti.

Şendur, "Tüm kanserlerin dörtte biri sigara nedeniyle oluşuyor. Bunu obezite takip ediyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ön plana çıkarılması, düzenli egzersiz önem taşıyor. Cilt kanserlerine karşı uzun süre güneşe maruz kalmamak da önemli." diye konuştu.

Prof. Dr. Şendur, ailesinde kanser hikayesi olan kişilere de erken tanı ve önleme amacıyla uzmanlaşmış genetik polikliniklerde hizmet verildiğini dile getirdi.

Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü moral
Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü moral
Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü moral

YORUMLAR
500
Son dakika haber... DİYARBAKIR - Kanserle savaşında büyük oranda görme kaybı yaşayan kadına en büyük moral 4 kızı Son dakika haber... DİYARBAKIR - Kanserle savaşında büyük oranda görme kaybı yaşayan kadına en büyük moral 4 kızı Son dakika haberi! O bir kanser savaşçısı Son dakika haberi! O bir kanser savaşçısı

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü 'moral' - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kanserle ikinci savaşını veren gencin en büyük gücü "moral" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement