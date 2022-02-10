Üye Girişi
Son dakika haber: Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı

10.02.2022 12:28
Son dakika haber: Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride bulunan Karabük'te aşılama çalışmaları TURKOVAC ile ivme kazandı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşı haritasında "mavi" kategoride bulunan Karabük'te aşılama çalışmaları TURKOVAC ile ivme kazandı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,4 olarak kayıtlara geçen Karabük'te TURKOVAC 7 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başladı.

Son günlerde Kovid-19 hasta sayısının arttığı, 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü kentte şimdiye kadar 511 kişi TURKOVAC aşısı yaptırdı. Daha önce Sinovac ve BioNTech aşılarını tercih etmeyen 46 kişi ise TURKOVAC'ın kente gelmesiyle ilk defa aşılarını yaptırdı.

"İlimize yeni heyecan oldu"

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5. doz aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, kendisinin de 7 Şubat'tan itibaren Karabük'te tatbik edilmeye başlanan TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar 511 kişiye TURKOVAC aşısı uygulandığını bildiren Sarı "Bunların 46'sı ilk doz aşılarını olan vatandaşlarımız. TURKOVAC'ın hastanemize ulaşması ve şehrimize gelmesiyle aşılamada yeni ivme kazandık. Daha önce hiç aşı olmamış bir kısım vatandaşımızın TURKOVAC'ı tercih etmesinden dolayı ilimize yeni heyecan oldu. Üçüncü ve dördüncü dozda TURKOVAC tercih edenlerin sayısı ilk doza göre daha fazla. Üçüncü doz olan 299, dördüncü doz olan 165 vatandaşımız var. Bunun daha da artacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilginin daha da artmasını talep ediyorum." dedi.

"Hastanedekilerin çoğu aşısını yaptırmamış"

Sarı, sabah saat 09.00'dan gece 24.00'e kadar aşılama çalışmasının sürdüğünü belirterek vatandaşların TURKOVAC'ı güvenle yaptırabileceklerini belirtti.

Karabük'te Kovid-19 hastalarının ciddi seviyede arttığına dikkati çeken Sarı sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastaneye yatış oranları her ne kadar eskisi kadar olmasa da vaka sayısındaki bu artış hastanemize de yansıyor. Bu nedenle aşılamada rehavete kapılma olmamasını ve vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırmalarını istirham ediyoruz. Şu anda hastanemizde yatan 100 Kovid-19 hastamız var. 30'a yakını yoğun bakımda yatıyor. Hastanedeki vatandaşlarımızın çoğu aşısını yaptırmamış ya da hatırlatma dozunu uygulatmamışlar. Vatandaşlarımızı hastanemize aşı için davet ediyoruz."

YORUMLAR
500

Araştırma, TURKOVAC, Sinovac, Karabük, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:36:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Karabük'te aşılamada TURKOVAC ile yeni ivme kazanıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement