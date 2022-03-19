Son dakika haber! Kayseri'nin ilk dijital hastanesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Kayseri'nin ilk dijital hastanesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu

19.03.2022 15:47
Son dakika haber! Kayseri'nin ilk dijital hastanesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu

Son dakika habere göre İl Sağlık Müdürlüğünden, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin Kayseri'nin ilk "dijital hastanesi" olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin Kayseri'nin ilk "dijital hastanesi" olduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Funda Kıranatlıoğlu Fırat, yoğun çabaları ve özverili çalışmaları neticesinde Bakanlık tarafından hastanelerine "HİMSS EMRAM 6" belgesi verilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Fırat, şunları kaydetti:

"Dijital hastane, idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastaneye kadar geniş bir yelpazede tanımlanıyor. Pınarbaşı Devlet Hastanesi de bu süreci başarı ile tamamlayarak Kayseri'nin ilk dijital hastanesi olma unvanını elde etti. Hastanemizde her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazlar birbiri ile entegre edildi. Yine sağlık çalışanları ve hastalar, hastane içinden ya da dışından entegre edilen mobil uygulamalar ile veri alışverişinde bulunabiliyor. Bu sistem ile işler daha verimli hale geliyor."

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Devlet Hastanesi, Pınarbaşı, Kayseri, Fırat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Kayseri'nin ilk dijital hastanesi Pınarbaşı Devlet Hastanesi oldu - Son Dakika


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