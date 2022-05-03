Son dakika haber: Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

03.05.2022 20:05
Son dakika haber: Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika sağlık haberi: Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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