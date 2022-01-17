Son dakika haberi... Hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

- Hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde kardan dolayı yolları kapalı olan hamile kadın, 6 saatlik çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'nde yaşayan ve 4'üncü çocuğuna hamile olan Şehristan Öker'in doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hemen hareket eden sağlık ekipleri, kapalı yoldan ilerleyemeyince Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi devreye girdi. Mahalleye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Öker, yaklaşık 6 saatin sonunda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Öker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.