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Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi

01.02.2022 15:46

Son dakika haber: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildiYOZGAT Yozgat'ta tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan 59 yaşındaki Yurdagül Yıkılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi

YOZGAT Yozgat'ta tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan 59 yaşındaki Yurdagül Yıkılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü sırada çıktığı yangın merdiveninde ölü olarak bulunan Yurdagül Yıkılmaz (59), Çayıralan ilçesine bağlı Karakışla köyünde toprağa verildi.

Olay, Pazar günü gece 02.30 sıralarında Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. Çayıralan Devlet Hastanesine yüksek tansiyon ve şeker şikayetiyle başvuran Yurdagül Yıkılmaz daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedavi sonrası nöroloji servisine çıkartılan Yıkılmaz, iddiaya göre Pazar günü gece 02.30 sıralarında refakatçi olan oğlunun uyuduğu sırada yatağından kalkarak yangın merdivenine gitti. Görevli hemşire tarafından, hastanın yatağında olmadığı fark edilince hastane içerisinde arama yapıldı ve güvenlik kameraları incelendi. Yurdagül Yıkılmaz'ın hastanenin yangın merdivenine girdiği ve ölü olarak bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yıkılmaz'ın cenazesi dün ailesine teslim edildi. Çayıralan ilçesine bağılı Karakışla köyüne götürülen cenaze burada toprağa verildi.

Yangın merdiveninde donarak öldüğü tahmin edilen Yurdagül Yıkılmaz'ın eşi Sadi Yıkılmaz, olay günü kendisinin Karakışla köyünde olduğunu ve refakatçi olarak oğlunun kaldığını belirterek olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından olayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi
Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi
Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi

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Bozok Üniversitesi, Araştırma, Yozgat, Yangın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan kadın toprağa verildi - Son Dakika


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