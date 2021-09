Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kalp hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmenin ve hareketli yaşam tarzının önemli olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı hastalıkların bir numaralı ölüm sebebi olduğunu hatırlattı.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşılacağının tahmin edildiğini belirten Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki ölümlerin yüzde 86'sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklıdır. Yine tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80'i önlenebilir niteliktedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığı yarıya indirilebilmektedir."

Yavuzyılmaz, sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezitenin görülebileceğini ifade etti.

Toplumun yaşlanması, stres ve sosyoekonomik faktörlerin de kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileri arasında olduğunu, 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "Ayrıca her bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi teşvik edilmelidir. Bunun için her birey sağlıklı beslenmeli ve düzenli fiziksel aktivite yapmalı. Tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durmalı. Kardiyovasküler risklerinin yanı sıra aynı şekilde kan basıncını, kan şekerini ve kan lipidlerini takip ettirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.