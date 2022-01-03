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Son dakika haberi! Yerli kozmetik markasından cilt sorunlarına bilimsel yaklaşım - Son Dakika

Son dakika haberi! Yerli kozmetik markasından cilt sorunlarına bilimsel yaklaşım

03.01.2022 10:50
Son dakika haberi! Yerli kozmetik markasından cilt sorunlarına bilimsel yaklaşım

Bir son dakika haberine göre Son yıllarda şehir hayatının getirdiği olumsuz koşullardan dolayı stres ve dış etkenlerin de etkisi ile cilt problemlerinde artışlar meydana geldiğini söyleyen yerli kozmetik markası Omega Skin Lab'ın kurucusu Dr.

Son yıllarda şehir hayatının getirdiği olumsuz koşullardan dolayı stres ve dış etkenlerin de etkisi ile cilt problemlerinde artışlar meydana geldiğini söyleyen yerli kozmetik markası Omega Skin Lab'ın kurucusu Dr. Nezih Karaca, birçok kişide görülen cilt sorunları için bilimsel olarak kanıtlanmış çözümler sunduklarını dile getirdi. Dr. Karaca, "Dermokozmetik ürünler konusunda önemli aşamalar kaydettik. Cilt sorunları için sunduğumuz ürünlerde sülfat, paraben gibi kimyasallara yer vermiyoruz. Bu konuda oldukça hassas olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

Cilt sorunlarının her yaşta olabileceğini belirten Dr. Nezih Karaca, bu problemi yaşayan kişilere tavsiyelerde bulundu. Dr. Karaca, "Biliyorsunuz, cilt sorunlarının pek çok nedeni bulunuyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenmek, hareketsiz bir yaşam, stres bu nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca yüz için kullanılan ürünlerin içerisindeki ağır kimyasallar da cilt sorunlarına neden olabiliyor. Omega Skin Lab olarak cilt sorunlarını bilimsel olarak kanıtlanmış ürünlerimizle çözümlemeyi ve bu konuda sorun yaşayan insanlara yardımcı olmayı hedefleyerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"CİLT SORUNLARINA BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ ÇÖZÜMLER SUNMAK TEMEL HEDEFİMİZ"

Üretim merkezinin Denizli'de olduğunu aktaran Dr. Karaca, "Temel olarak Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cilt için güvenlik ve çevreye etki gibi hususlara oldukça dikkat ediyoruz. Ürün güvenliğini onaylayacak tüm çalışmaları yaptığımızı söyleyebilirim. Yüksek kalite ham maddeler kullanmakta ve en güncel bilimsel çalışmaları göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle ürünlerimizin tamamında kişilerin kendi cilt tiplerine en uygun ürün ile cilt bakımı yapmasına destek oluyoruz" ifadelerinde bulundu.

"ÜRÜNLERIMIZDE SÜLFAT, PARABEN GIBI KIMYASALLARA YER VERMIYORUZ"

Dr. Nezih Karaca, "Sülfat, paraben, mineral yağ, metilizotiyazolinon, hayvansal yağlar, cıva gibi kimyasallara ürünlerimizde yer vermiyoruz. Bu konuda bir hayli hassasız. Halihazırda 50 yetkili eczane ve klinik satış noktaları ile birlikte bayilik de vererek İstanbul'un pek çok bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birçoğumuzun da bildiği üzere dünyada 16 farklı cilt tipi bulunuyor. Her cildin ihtiyacı farklı olduğu için kişilerin cilt yapılarına uygun bakımı uygulaması önemlidir. Üretmekte olduğumuz ürünlerin içeriklerini uzun çalışmalar ve bilimin ışığında formüle ediyoruz" dedi.


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Omega, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Yerli kozmetik markasından cilt sorunlarına bilimsel yaklaşım - Son Dakika


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