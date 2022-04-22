Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 898 oldu - Son Dakika
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Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 898 oldu

22.04.2022 20:59
Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 898 oldu

Son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 149 bin 252 testte 2 bin 898 vaka tespit edildi. 15 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 693 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 149 bin 252 testte 2 bin 898 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 693 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 811 bin 323, 2'nci dozda 53 milyon 24 bin 526 ve 3'üncü dozda 27 milyon 729 bin 729 olmak üzere 147 milyon 418 bin 551 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 898 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 898 oldu - Son Dakika
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