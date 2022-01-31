Üye Girişi
Son dakika sağlık: Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika sağlık: Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

31.01.2022 20:15
Son dakika sağlık: Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 93 bin 438 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 141 milyon 981 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 20:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika sağlık: Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement