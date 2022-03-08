Son dakika: Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti

08.03.2022 19:58
Son dakika: Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi? Covid-19 salgını karşısında normalleşmek için erken mi? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika: Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 20:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Türkiye'de 37 bin 407 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement