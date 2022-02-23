Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi

23.02.2022 19:49
Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış yaşandı. 23 Şubat'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre 86 bin 600 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 268 oldu. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 95 bin 526 olurken toplam 464 bin 85 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 95 bin 526 hasta taburcu olurken bugün 464 bin 85 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi

"SALGIN BULAŞICI OLMAKTAN ÇIKIP RİSK GRUPLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
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SON DAKİKA: Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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