Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 95 bin 526 hasta taburcu olurken bugün 464 bin 85 test yapıldı.

"SALGIN BULAŞICI OLMAKTAN ÇIKIP RİSK GRUPLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" dedi.