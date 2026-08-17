Stres Mide Şişkinliğini Artırıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Keçeci, psikolojik olarak ağır bir stres durumunda veya yorgunluk halinde mide-bağırsak hareketlerinin bozularak şişkinliğe neden olabileceğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Keçeci, birçok insanın şikayet ettiği karın şişliği konusunda açıklamalarda bulundu. Karın şişliklerini organik bir nedene bağlı ve fonksiyonel nedenlerle ikiye ayırdıklarını ifade eden Uzm. Dr. Keçeci, "Dispepsi, halk arasında hazımsızlık olarak biliniyor. Bunun karşılığı yemek sonrası şişkinlik, hazımsızlık, doygunluk hissi, karın ağrısı, bazen bulantı gibi şikayetlerle hastalar bize geliyor. Bu şişkinliklerin birinci kısmı organik bir nedene bağlı şişkinlikler. Bir de fonksiyonel sebeplere bağlı şişkinlikler var. Organik nedenlere bağlı mide ülseri, gastrit, reflü, çölyak, mide ve bağırsak kanserleri gibi hastalıklar da girebilir. Fonksiyonel olanlar ise daha ziyade mide-bağırsak hareketleriyle ilgili şişkinlikler" dedi.

"Yatmadan 3 saat öncesine kadar yemek yemeyi uygun görmüyoruz"

Mide ve bağırsakların da dinlenmesi gereken bir süre olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muzaffer Keçeci, "Organik nedenlere bağlı karın şişliklerinde tedavi olarak biraz daha başarılıyız. Gastriti, ülseri, reflüyü tedavi ediyoruz. Fonksiyonel olanlar biraz daha ilaçla tedavisi zor olan, uzun süren ve daha çok başka nedenlere bağlı oluşan şişkinlikler var. Buna yeme alışkanlığı diyebiliriz. Çabuk yemek yeme, ayakta yemek yeme, fast food alışkanlıklarına bağlı olarak, 'hızla yiyeyim, işime geri döneyim' gibi durumlar olabiliyor. Çiğnemeden yutma gibi şeylerde şişkinlikle karşılaşıyoruz. Yediğimiz gıdalar da ilişkili. Tıka basa yemek yeme, sindirimi zorlaştıran, şişkinliğe sebep olan bir durum. Yiyip yatma da şişkinliğe neden olur. Mide ve bağırsağın dinlenmesi gereken bir süre var. Bu organların da çalışmadan dinlenmesi gereken bir süreç var. Yatmadan 3 saat önce yemek yemeyi uygun görmüyoruz. Hem reflüyü artırıyor, mide asidinin yukarı gelmesine sebep oluyor hem de gece sindirim işiyle uğraşan bir mide-bağırsak sistemi zaman içerisinde yoruluyor. Fonksiyonları değişebiliyor, bozulabiliyor" diye konuştu.

" Stres, mide-bağırsak hareketlerini bozarak şişkinlik yapabilir"

Her karın şişliğinin yemekle alakası olmadığını da belirten Uzm. Dr. Keçeci, "Şişkinlikle ilgili fonksiyonel dispepsi dediğimiz grupta obezite de var. Kilo alma, karaciğer yağlanmasının mide ve bağırsak üzerinde olumsuz etkisi var. Kişi spor yaptığı zaman, zayıfladığı zaman, diyet yaptığı zaman şişkinliklerinin geçtiğini görüyoruz, azaldığını görüyoruz. Stres kaynaklı dispepsiler de çok görülüyor. Burada psikiyatri desteğinden de yararlanmamız gerekiyor. Çünkü hastanın günlük yaşantısı içerisinde psikolojik olarak ağır bir stres durumunda veya yorgunluk halinde mide-bağırsak hareketleri de bozuluyor. Bunları biz sadece mide-bağırsak motilitesini, hareketlerini düzenleyen ilaçlarla düzeltemeyebiliyoruz. Yani orada psikiyatri desteğiyle, stresi yönetmekle ilgili bir takım branşlardan ve psikologlardan da yardım almamız gerekebiliyor. Onlar gerekli görürse ilaçları da kullanmamız gerekiyor. Çok faydasını görüyoruz zaten bu tür hastalarda. Kişinin şişkinliği varsa bir hekime başvurup, fonksiyonel bir dispepsi midir yoksa organik bir sebebe mi bağlıdır, bunun ayrımı için hekimin yönlendirmesinde yol çizmesinde fayda var" şeklinde konuştu.

"Maden suları ve sodalar herkes için uygun değil"

Karın şişliği problemi yaşayanların sıklıkla tükettiği soda ve maden sularının da dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Keçeci, ayrıca şunları söyledi:

"Maden sularını, sodalarını kullanırken daha çok kişinin beraberindeki hastalıklara dikkat etmek lazım. Tansiyonu var mı? Kalp hastalığı var mı? Böbrek hastalığı var mı? Çünkü maden sularının içerisinde değişik oranlarda elektrolitler var ve sodyum var, tuz var, mineraller var. Bunların zararlı olabileceği kişiler var. Böbrek hastası maden suyunu fazla tükettiği zaman kalp yetmezliğine, solunum yetmezliğine neden olabilir. Tansiyon hastası da zararlı bir şekilde etkilenebilir. O yüzden bu tür hastalarda maden suyunu çok önermeyiz. Ama herhangi bir hastalığı yok. Biraz yemeği fazla kaçırmış, buna bağlı bir şişkinlik gelişmiş. Onun kullanmasında bir zararı yok."