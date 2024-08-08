Su İçmek İsterken Yılan Soktu, Dünyanın En Zehirli Yılanı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Su İçmek İsterken Yılan Soktu, Dünyanın En Zehirli Yılanı Çıktı

Sivas'ta su içmek için çeşmenin yanına giden çoban Dünya'nın en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanın saldırısına uğradı. İki başarılı ameliyat geçiren genç çoban hayatta kalmayı başardı.

08.08.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Su içmek isterken yılan soktu, o da dünyanın en zehirli yılanı çıktı

Sivas'ta su içmek için çeşmenin yanına giden çoban Dünya'nın en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanın saldırısına uğradı. İki başarılı ameliyat geçiren genç çoban hayatta kalmayı başardı

SİVAS - Sivas'ta su içmek için çeşmenin yanına giden çoban Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanın saldırısına uğradı. İki başarılı ameliyat geçiren genç çoban hayatta kalmayı başardı.

Sivas'ın Divriği ilçesi Çiğdemli köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susadı. Su içmek için çeşmenin başına giden Gündoğdu, su içeceği sırada Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan engerek yılanın saldırısına uğradı. Kolundan ısırılan Gündoğdu, hemen Divriği hastanesine götürüldü. Kolunda şişlik olan Gündoğdu, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Burada iki kez ameliyata alınan çobanın kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

Bilinci açık, kolu şişti

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinden bilincinin açık kolunun oldukça şiş olduğunu söyleyerek, " Divriği bölgesinde endemik olarak yaşamını sürdüren engerek yılanının ısırmasına maruz kalmış. Acil servise geldiğinde kolunda çok ciddi şişlikler vardı. Müdahale edildi ancak hastanın şişlikleri gerilemedi. Hastanın dolaşımında problem olmasından dolayı kolunu boydan boya dolaşımını rahatlatmak için açıp ameliyat edildi. Türkiye'de zehirli yılanlarımız var, insanlarla çok fazla temas etmedikleri için zehirli yılan sokma vakalarıyla çok fazla karşılaşmıyoruz. Divriği engereği ölümcül olan yılan türlerinden birisi. İlk müdahaleyi kendilerinden ziyade sağlık personellerinin yapması ve biran önce kişiyi hastaneye kaldırmak çok daha doğru bir karar olur" dedi.

Panzehir verildi

Hastaya panzehir verildiğine değinen Öztemür, " Hasta acil servisimize başvurduğunda bilinci açıktı ancak kolu ciddi bir şekilde şişmişti. Arkadaşlarımız takibini yaptılar, yılan anti serumları verildi ancak kan dolaşımının da giderek kötüleşmesi üzerine dolaşımı rahatlatmak için kolunu boydan boya açılmak zorunda kalındı. Hastamızın şu anki durumu iyi, üç gün önce hastamızı tekrar ameliyata alındı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz" dedi.

"Kolumu iple bağladım"

Yılanın ısırmasından dolayı kolunu iple bağlayarak ilk müdahaleyi yaptığını belirten Kamil Gündoğdu, " Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim ve çeşmenin etrafı biraz otluydu. Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Eve biraz uzaktım kolumu iple bağladım ve eve gittim. Sonrasında Divriği Devlet Hastanesine gittik ve sonrasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. İki haftadır buradayım şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımızda hemen müdahale ettiler. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyorlardı ancak hayvanlar dayanamıyor ölüyorlardı. Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı .Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Dünya, Sivas, Hayvanlar, Olaylar, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Su İçmek İsterken Yılan Soktu, Dünyanın En Zehirli Yılanı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:04:52. #1.11#
SON DAKİKA: Su İçmek İsterken Yılan Soktu, Dünyanın En Zehirli Yılanı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement