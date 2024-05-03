Sağlık

Yaklaşık 2 aydır yaşam savaşı veren Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Rahman hayatını kaybetti

ANKARA - Başkentte yaklaşık 2 ay önce motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.