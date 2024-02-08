Sultanbeyli'de hastane çalışanları kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Sultanbeyli'de hastane çalışanları kan bağışında bulundu

Sultanbeyli\'de hastane çalışanları kan bağışında bulundu

Sultanbeyli'de bulunan Saygı Hastanesi, Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenledi. Hastane çalışanları ve doktorlarının da katıldığı etkinlikte, kan bağışında bulunuldu. Ayrıca, Kızılay yetkilileri tarafından hastane yöneticisine plaket takdim edildi.

08.02.2024 23:15
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Sultanbeyli'de hastane çalışanları kan bağışında bulundu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Saygı Hastanesinde Kızılay işbirliği ile kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinlikte hastane çalışanları kan bağışında bulundu.

Sultanbeyli'de Saygı Hastanesi ve Kızılay işbirliği içerisinde "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan verme etkinliği düzenlendi. Özel Saygı Hastanesi ailesi, kan vermeye sağlığı elveren tüm çalışanları ve doktorlarıyla kan bağışında bulundu. Hastane misafirleri de bağışta bulunarak, projeye destek verdi. Öte yandan Kızılay yetkilileri tarafından Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Ayyıldız'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

"Bu proje ile bir can dahi olsa kurtarırsak ne mutlu bize"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Ayyıldız, " Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastane çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de geçtiğimiz dönemlerde toplamda 23 defa acil hastalara kan vererek hayat kurtardığım için pek çok insanla kan kardeşiyim. Bizler de bu proje ile bir can dahi olsa kurtarırsak ne mutlu bize" dedi.

"Canımızla kanımızla Kızılay'a destek vermiş oluyoruz"

Etkinlikte konuşan Saygı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doktor Semih Emre Ayyıldız, " Her fırsatta Kızılay'dan yetkililer bizimle irtibata geçiyorlar. Her gün bu işin içinde çalışan sağlık çalışanları olarak şahsım, bir tıp hekimi olarak bütün ekibimizle bu desteği sunma gayreti içerisinde oluyoruz. Buraya ani bir doğumda kanaması olan anne de gelebiliyor. Yoğun bakımda olan bir hastamızda da kan kaybı oluşabiliyor. Bizler de Kızılay'dan bu desteği talep ediyoruz. Kızılay en son teknolojik imkanlarla kanın işlenmesi, araştırılması, bulaş riski varsa ortadan kaldırılması gibi süreçleri hazırladıktan sonra bu kanları en güvenli şekilde bize gönderiyor. Bizler de hastalarımıza güven içerisinde naklediyoruz. Bugün de bizler canımızla kanımızla Kızılay'a destek vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Ahmet Ayyıldız, Kızılay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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