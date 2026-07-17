Sünnet İçin Yaz Ayları ve Uyarılar - Son Dakika
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Sünnet İçin Yaz Ayları ve Uyarılar

Sünnet İçin Yaz Ayları ve Uyarılar
17.07.2026 11:54
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Uzmanlar, sünnetin yaz aylarında yapılmasının yararlarını ve önemli uyarıları paylaştı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, sünnet için yaz aylarının tercih edilmesinin nedenlerini anlatarak ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Okulların kapanmasıyla birlikte birçok aile çocuklarının sünnet işlemi için yaz tatilini tercih etmeye başladı. Uzmanlar ise sünnet için en uygun zamanın yalnızca mevsime göre değil, çocuğun sağlık durumu ve işlemin uygun şartlarda yapılmasına göre belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, sünnetin çocukluk çağında en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biri olduğunu belirterek, ailelerin doğru zamanda ve uygun şartlarda karar vermesi gerektiğini söyledi.

"Sünnet için yaz ayları sık tercih edilen dönemlerden biridir"

Yaz tatilinin sünnet sonrası iyileşme süreci açısından bazı avantajlar sağlayabildiğini ifade eden Op. Dr. Akın Karagözoğlu, "Okulların kapalı olması, çocukların dinlenme sürecini daha rahat geçirmesi ve günlük aktivitelerin daha kolay planlanabilmesi nedeniyle yaz ayları aileler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Ancak sünnet için belirleyici olan sadece mevsim değildir. Çocuğun genel sağlık durumu, yaşı ve işlemin uygun şartlarda yapılması büyük önem taşır" dedi.

"Sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli"

Sünnetin her ne kadar sık uygulanan bir işlem olsa da cerrahi bir uygulama olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Akın Karagözoğlu, "Sünnet mutlaka steril hastane ortamında, deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan şartlarda yapılan işlemler kanama, enfeksiyon ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir" şeklinde konuştu.

"Havuz ve deniz için iyileşme süreci beklenmeli"

Yaz aylarında ailelerin en çok merak ettiği konulardan birinin sünnet sonrası deniz ve havuz kullanımı olduğunu belirten Op. Dr. Karagözoğlu, "Sünnet sonrası yara bölgesinin tamamen iyileşmesi beklenmelidir. İyileşme tamamlanmadan havuz ve denize girilmesi enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle ailelerin mutlaka hekim önerilerine uyması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Sünnet öncesi çocuk ürolojisi değerlendirmesi önemli"

Bazı çocuklarda sünnet öncesinde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, "Hipospadias olarak bilinen peygamber sünneti, gömük penis veya bazı doğumsal farklılıklar bulunan çocuklarda sünnet kararı dikkatle verilmelidir. Bu gibi durumlarda sünnet derisi ileride yapılacak tedaviler için önem taşıyabilir" dedi.

Ailelere sünnet öncesinde çocuk ürolojisi uzmanına başvurmaları çağrısında bulunan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, "Doğru planlama, uygun cerrahi şartlar ve uzman yaklaşımı ile sünnet süreci çocuklar için daha sağlıklı ve konforlu şekilde tamamlanabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sünnet İçin Yaz Ayları ve Uyarılar - Son Dakika

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