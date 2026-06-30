Sünnet Şöleninde Protokol Ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, sünnet şöleni kapsamında sünnet edilen çocukları hastanede ziyaret etti.

Demirbaş ve Kurtcebe, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'ne katıldı.

Hastanedeki çocuklara hediye veren protokol, ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baki Demirbaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın hayatlarındaki bu önemli günü en güzel şekilde yaşamalarını istiyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Kurtcebe ise organizasyona verdiği destek nedeniyle belediyeye teşekkür ederek, "Belediyemiz her aşamada bizlere destek oluyor. Çocuklarımızın sağlıkla sünnet işlemlerini tamamlıyoruz." diye konuştu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da katıldı.