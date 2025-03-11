Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı

Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı

Çin'de sürekli burnunu karıştıran bir adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen adamın eşi, tüm hastane deneyimini kayda aldı.

11.03.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Şensi eyaletinin Xianyang şehrinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan ve sürekli burnunu karıştıran bir adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. Adamın eşi yaşadıklarını video kaydına alarak, burnunu karıştıranları uyarmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

BURNU KANAMAYA BAŞLADI

Karısı, adamın sürekli burnunu karıştırmayı sevdiğini, ayakta, otururken veya yatakta uzanırken her zaman bir parmağıyla burnunu karıştırdığını söyledi. Adamın burun karıştırma merakı başını yaktı. Adam burnunu karıştırırken durdurulamayan ciddi bir burun kanaması yaşadı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Oddity Central'de yer alan habere göre; çift, kanamanın önünü alamayınca hastaneye gitti. Doktorlar yırtık atardamar teşhisi koyarak adamı acil ameliyata adlı. Adamın eşi, tüm hastane deneyimini kayda aldı. Eşinin yaşadığı durumu tiye alan kadın, "Tatlım, neden burnunu karıştırmıyorsun? Kalk ve tekrar karıştır." dediği videoyu sosyal medyada yayınladı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, burun karıştırmanın ciddi enfeksiyon riski taşıdığını ancak alışkanlık haline geldiğinde burun mukozasına zarar vermek gibi daha büyük sorunlara yol açabileceğini, yukarıda anlatılan gibi aşırı durumlarda ise burun boşluğundaki kan damarlarına veya dokulara zarar verebileceğini, hatta atardamar yırtılmasına bile yol açabileceğini söyledi.

Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:06:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.