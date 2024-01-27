 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tansiyon Hastası Karla Kaplı Bölgeye Paletli Ambulansla Götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tansiyon Hastası Karla Kaplı Bölgeye Paletli Ambulansla Götürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde tansiyon hastası bir erkek, karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü. Hastanın sağlık durumu iyi.

Tansiyon Hastası Karla Kaplı Bölgeye Paletli Ambulansla Götürüldü
27.01.2024 - 18:16,  Güncelleme: 18:19
Abone Ol

BOLU'nun Gerede ilçesinde, tansiyon hastası erkek, karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü.

Gerede'nin Demircisopran köyünde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 72 yaşındaki erkek hasta, gece saatlerinde rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu köydeki hastayı almak için Gerede 2 Nol'u Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli sağlık ekibi, paletli ambulansla ulaştı. Gerede Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gerede, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tansiyon Hastası Karla Kaplı Bölgeye Paletli Ambulansla Götürüldü - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tansiyon Hastası Karla Kaplı Bölgeye Paletli Ambulansla Götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement