Tarsus'ta atık ilaçlar 17 gönüllü eczanede toplanmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta atık ilaçlar 17 gönüllü eczanede toplanmaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta atık ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanması için Tarsus Belediyesi ve 25. Bölge Mersin Eczacı Odası iş birliğiyle uygulama başlatıldı. İlk etapta 17 gönüllü eczaneye 34 atık ilaç biriktirme ekipmanı yerleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı. İlk etapta 17 gönüllü eczaneye 34 adet atık ilaç biriktirme ekipmanı yerleştirildi.

Tarsus Belediyesi ve 25. Bölge Mersin Eczacı Odası iş birliğiyle, evlerde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanması için çalışma hayata geçirildi. Uygulama ile atık ilaçların kontrolsüz şekilde evsel atıklara karışmasının önüne geçilmesi ve çevre mevzuatına uygun biçimde toplanarak bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

17 gönüllü eczanede toplama noktası oluşturuldu

'Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Bertarafına İlişkin Protokol' kapsamında 15'i ilçe merkezinde, 1'i Gülek'te ve 1'i Yenice'de olmak üzere toplam 17 gönüllü eczaneye özel biriktirme ekipmanları yerleştirildi.

Vatandaşlar, evlerinde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçları bu noktalardaki ekipmanlara bırakabilecek. Eczanelerde biriktirilen atık ilaçlar, eczanelerin bildirimi üzerine Tarsus Belediyesinin yetkilendirilmiş personeli tarafından tutanak karşılığında teslim alınacak.

Toplanan ilaçlar, Atık Getirme Merkezine taşınacak ve burada ilgili çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilecek.

"Çevreyi korumak için her adımı önemsiyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kullanılmayan ilaçların çöpe atılması veya lavaboya dökülmesinin çevre açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Atık ilaçların toprağa ve su kaynaklarına karışmasını önlemek için bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin ilaçlarını belirlenen eczanelere bırakmaları, çevremizin korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Atık ilaçların bırakılabileceği gönüllü eczaneler

Atık ilaçların bırakılabileceği gönüllü eczaneler ise Veysel Eczanesi, Fahrettin Paşa Mahallesi, Uzun Eczanesi, 82 Evler Mahallesi, Berna Eczanesi, Atatürk Caddesi, Can Eczanesi, Ferahim Şalvuz Mahallesi, Filiz Eczanesi, Hürriyet Mahallesi, Hayat Eczanesi, Reşadiye Mahallesi, Güler Eczanesi, Tekke Mahallesi, Düriye Eczanesi, 82 Evler Mahallesi, Kamer Eczanesi, Hürriyet Mahallesi, Pınar Eczanesi, Kırklarsırtı Mahallesi, Darende Eczanesi, Öğretmenler Mahallesi, Önder Güner Eczanesi, Altaylılar Mahallesi, Nida Eczanesi, Altaylılar Mahallesi, Gülek Eczanesi, Gülek Mahallesi, Özkul Eczanesi, Yeşil Mahallesi, Majistral Eczanesi, Öğretmenler Mahallesi ile Şirinler Eczanesi, Yenice Mahallesi olarak sıralandı.

Kaynak: İHA
Tarsus BelediyesiBelediyeTarsusMersinGüncelSağlıkÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:49:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Tarsus'ta atık ilaçlar 17 gönüllü eczanede toplanmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement