Tarsus'ta atık ilaçlar 17 gönüllü eczanede toplanmaya başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanmasına yönelik uygulama başlatıldı. İlk etapta 17 gönüllü eczaneye 34 adet atık ilaç biriktirme ekipmanı yerleştirildi.

Tarsus Belediyesi ve 25. Bölge Mersin Eczacı Odası iş birliğiyle, evlerde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçların evsel atıklardan ayrı toplanması için çalışma hayata geçirildi. Uygulama ile atık ilaçların kontrolsüz şekilde evsel atıklara karışmasının önüne geçilmesi ve çevre mevzuatına uygun biçimde toplanarak bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

17 gönüllü eczanede toplama noktası oluşturuldu

'Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Bertarafına İlişkin Protokol' kapsamında 15'i ilçe merkezinde, 1'i Gülek'te ve 1'i Yenice'de olmak üzere toplam 17 gönüllü eczaneye özel biriktirme ekipmanları yerleştirildi.

Vatandaşlar, evlerinde bulunan kullanılmayan, kullanım süresi dolmuş veya atık haline gelmiş ilaçları bu noktalardaki ekipmanlara bırakabilecek. Eczanelerde biriktirilen atık ilaçlar, eczanelerin bildirimi üzerine Tarsus Belediyesinin yetkilendirilmiş personeli tarafından tutanak karşılığında teslim alınacak.

Toplanan ilaçlar, Atık Getirme Merkezine taşınacak ve burada ilgili çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilecek.

"Çevreyi korumak için her adımı önemsiyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kullanılmayan ilaçların çöpe atılması veya lavaboya dökülmesinin çevre açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Atık ilaçların toprağa ve su kaynaklarına karışmasını önlemek için bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin ilaçlarını belirlenen eczanelere bırakmaları, çevremizin korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Atık ilaçların bırakılabileceği gönüllü eczaneler

Atık ilaçların bırakılabileceği gönüllü eczaneler ise Veysel Eczanesi, Fahrettin Paşa Mahallesi, Uzun Eczanesi, 82 Evler Mahallesi, Berna Eczanesi, Atatürk Caddesi, Can Eczanesi, Ferahim Şalvuz Mahallesi, Filiz Eczanesi, Hürriyet Mahallesi, Hayat Eczanesi, Reşadiye Mahallesi, Güler Eczanesi, Tekke Mahallesi, Düriye Eczanesi, 82 Evler Mahallesi, Kamer Eczanesi, Hürriyet Mahallesi, Pınar Eczanesi, Kırklarsırtı Mahallesi, Darende Eczanesi, Öğretmenler Mahallesi, Önder Güner Eczanesi, Altaylılar Mahallesi, Nida Eczanesi, Altaylılar Mahallesi, Gülek Eczanesi, Gülek Mahallesi, Özkul Eczanesi, Yeşil Mahallesi, Majistral Eczanesi, Öğretmenler Mahallesi ile Şirinler Eczanesi, Yenice Mahallesi olarak sıralandı.