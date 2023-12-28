Tartıştıkları doktordan özür dilemek için pankart astılar

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde hasta ve hasta yakını, tartıştıkları doktordan özür dilemek için toplum sağlığı merkezi girişine pankart astılar.

Hasköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Dr. Koray Topçu (41), hasta muayene ettiği esnada hasta ve hasta yakını ile aralarında yaşanan tartışma tatlıya bağlandı. Yaptıkları davranıştan pişmanlık duyan hasta ve hasta yakını, doktorun gönlünü almayı bildi. Yaşanılan tartışmayı tatlıya bağlamak için hasta ve hasta yakını, toplum sağlığı merkezinin bahçe duvarının korkuluklarına bir pankart asttı. "Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K" yazılı pankart Dr. Topçu'yu duygulandırırken, çevredeki vatandaşların ise takdirini topladı.

Sağlıkta şiddete karşı bu hareketin çok güzel bir jest olduğuna vurgu yapan Topçu, 13 yıldır Muş'ta olduğunu ve kent merkezi ile Bulanık ilçesinde de daha önce görev yaptığını belirterek, "İzmirli olmama rağmen, çok uzun zamandır burada görev yapıyorum. Uzun zamandır buralardayım ve buranın halkıyla da çok şükür her zaman aramız çok iyidir. Ama arada bir böyle münferit olaylar olabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir sözlü tartışma yaşamıştım. Sonrasında olay daha fazla büyümedi. Fakat ertesi gün kişiler yaptıklarından dolayı pişman olup gelip benden özür dilediler. Sonrasında da arkamda görmüş olduğunuz pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarına astılar. Açıkçası sabah gördüğümde çok fazla hoşuma gitmişti. Sağlıkta şiddetin çok fazla olduğu dönemlerden geçtiğimizden ve neredeyse sağlıkta doktorlara, tabiplere veya sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberleri duyduğumuz bu dönemlerde bunun çok güzel bir jest olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar da oldukça düşünceli davranmışlar. Sonrasında bizim olayımız tatlıya bağlandı. Kendi sosyal medya hesaplarımdan bu anın görüntüsünü paylaştım. Açıkçası çok güzel tepkiler de geldi. Etraftaki insanlar, değerli meslektaşlarım ve sağlık çalışanları güzel tepkiler verdiler. Temennim; sağlıkta şiddetin bir an önce çözümlenmesi yolunda ve bu hem hastalar açısından hem sağlık çalışanları açısından mutlaka çok iyi olacaktır. En azından bu görüntüyle, bu pankartla, bu karşılıklı anlaşmayla birlikte buna da bir umut ışığı olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.